Cette fois-ci, Huy touche le maintien du doigt

Et à la fin c’est Huy qui gagne. Voilà certainement ce que les adversaires de Radoux et consorts doivent se dire chaque dimanche. Enfin, chaque dimanche depuis le début des Play Down de Division 2. Au Léopard, les Hutois ont fini par émerger. Et pourtant, ils ont certainement livré un de leurs moins bons matchs de ces dernières semaines. " C’était un match compliqué, certainement notre plus mauvais des Play Down " abonde le coach visiteur, Benoît Baseil. Pas épargnés par les absences ou les blessures dans le secteur défensif, les Mosans ont peiné dans leur positionnement en perte de balle. " Nous avons mal défendu, beaucoup de joueurs n’étaient pas à leurs affaires. " Et quand Huy peine à prendre le dessus sur le fond jeu, il s’en remet à son efficacité sur phases arrêtées. Si, cette fois-ci, Radoux ne parvient pas à trouver l’ouverture sur pc, son envoi heurte la cuisse d’un adversaire et permet à Gevers de convertir un stroke quelques secondes plus tard.