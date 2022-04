Braives était simplement plus méritant

En première mi-temps, le buteur maison a d’ailleurs été surveillé de près par la défense visiteuse. À gauche, à droite ou dans l’axe, les Braivois ont muselé l’attaquant. Un constat semblable à tous les compartiments du jeu où les Sang et Or ont donné une leçon d’intensité et de combativité à des Hannutois longtemps à côté de leurs crampons. On joue depuis dix minutes quand Rossi, très en vue ce dimanche, tente une reprise de volée qui passe de peu à côté. Une sueur froide pour les locaux qui passent près de la douche froide quelques minutes plus tard. Après plusieurs tentatives repoussées dans un cafouillage, Pessotto arme une lourde frappe qui s’écrase sur le cadre d’un Racz pourtant battu. Cagnoni et Bawin n’auront pas plus de succès sur leurs occasions respectives.

Au retour des vestiaires, le scénario détaillé plus haut semble rapidement prendre forme. Hannut est métamorphosé et se projette vers l’avant. Surkijn repousse une frappe de Pasteels avant de parfaitement s’allonger sur un envoi puissant de Cossalter. L’orage hannutois est passé et laisse à nouveau place à un épais brouillard. Braives n’en demandait pas tant et reprend sa marche en avant. Rossi voit d’abord son coup franc dévié in extremis par Racz. Mais, sur une action d’école, le médian va finalement ouvrir le score. Steve Bawin encourage ses troupes à rester concentrées dès la remise en jeu mais, quelques instants plus tard à peine, les Braivois concèdent un penalty. Cossalter semble indiquer à ses coéquipiers ne pas vouloir se charger de la conversion. Et pourtant, c’est finalement l’actuel meilleur buteur du championnat qui s’élance. Surkijn se détend parfaitement pour repousser l’envoi. La chance de Hannut est passée et Braives s’en va décrocher un succès important qui a de bonnes odeurs de tour final.

Arbitre: Thomas Wiggers

Cartes jaunes: Devierman, Père, Vangerven, Baggio, Bawin, Dokens.

But: Rossi (0-1, 70e).

HANNUT: Racz, Devierman, Geuns, Henrot (75eVandenberg), Ouchan (73eLo Presti), Cossalter, Adrovic, Dhaeze, Spadaro, Père, Pasteels.

BRAIVES: Surkijn, Baggio, Fernandez, Vangerven (80ePreud’Homme), Rossi (85eDuval), Pire, Bawin, Cagnoni (90eBellarosa), Dokens (57eCharlier), Joao, Pessotto.