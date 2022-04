Gregory Vandormael, toujours obligé de jouer au goal, pestait contre certains faits de match qui auront été fatals à son équipe et ce, alors que le coach fizois a sorti plusieurs arrêts déterminants. " Les événements n’ont pas du tout tourné en notre faveur. Il y a un penalty inexistant qui est sifflé contre nous qui nous fait très mal. Maintenant, je dois reconnaître que le score aurait pu être plus lourd contre nous. "

Son homologue de Hognoul, Fabrice Morgante, était dans l’obligation de prendre les trois points et c’est désormais chose faite grâce à un super réalisme qui leur faisait défaut en première partie de saison. " On aurait dû se mettre à l’abri bien plus vite. Je pense que la course au tour final va se jouer entre Crisnée, Solières B et nous-mêmes même si les premiers cités semblent avoir pris une fameuse avance. "

Arbitre : Mathieu Leroy.

Cartes jaunes : Kibonge, Vandormael, Mathieu, Coletti, Lange, Bartusevicius, Leclere, Haond, Doppagne, Valet, Nguiamba.

Buts : Morue (1-0, 9e), Valet (1-1, 24e), Haond (1-2, 33e), Dolcimascolo (1-3, 36e).

FIZE B : Vandormael, Poty, Morue (65eKoroglu), Mathieu, Ngon, Bartusevicius, Lange, David, Coletti, Zielonka, Liebens (46eNguiamba).

HOGNOUL : Jadot, Dolcimascolo (50eColsoul), Gonzalez Gonzalez (57eDosin), Valet, Valet, Henquet, Leclere, Thiel (60eReyskens), Kibonge, Haond, Van Den Bergh.