Baggio, de la sobriété vient l’efficacité

Loris Baggio. Sur la feuille de match, il n’était certainement pas le nom le plus ronflant. Il n’était pas non plus celui qui devait faire la différence sur une inspiration dont quelques-uns de ses coéquipiers ont le secret. En revanche, il est bien celui dont on s’est habitué à une régularité presque sans faille cette saison. « D’ailleurs, j’avais à cœur de livrer une bonne prestation après ma bourde de jeudi qui avait offert un but à Xhoris » souligne le back gauche. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’ancien Bas-Ohatois ne s’est pas loupé. Il a tout simplement verrouillé son côté pendant 90 minutes. « J’ai été sec dans mes duels, explique le défenseur. En début de match, ils ont essayé d’installer un faux rythme mais on a su maintenir notre intensité. » Si après la sobriété et l’efficacité vient l’intensité, c’est sûr Baggio et les Braivois n’ont pas encore fini leur saison. A.D.