Waremme espère surfer sur sa bonne dynamique

Et ce deuxième succès décroché cette saison a évidemment insufflé un boost moral aux Hesbignons. " L’enthousiasme était bien présent, cela ne peut qu’augurer de bonnes choses pour le match de ce samedi , confirme Fred Servotte. Je n’ai pas encore consulté ma boule de cristal à l’heure actuelle (rires), mais le mood de l’équipe est extrêmement positif. C’est certain que j’attends un match d’excellente facture à Gand, les gars sont extrêmement motivés d’en découdre, mais on verra bien sur le terrain. Les gars sont prêts, on a des atouts à faire valoir. "

Une chose est certaine, une nouvelle dynamique semble s’être mise en place du côté de Waremme. " Et l’élément déclencheur, c’est le changement de coach. Comme c’est souvent le cas de cette situation-là, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place dans les semaines qui suivent , insiste le capitaine waremmien. Maintenant, l’objectif est de surfer sur cette bonne dynamique et de finir correctement la saison. "

Et pour bien la terminer, une belle prestation est attendue dans la grande arène gantoise, où les Wawas ont souvent éprouvé des difficultés alors qu’ils parviennent régulièrement à accrocher les Flandriens à domicile. " Mais on a rompu le signe indien la semaine dernière en allant gagner à Louvain (NDLR: Waremme n’avait pas gagné à l’extérieur depuis plus de deux ans). Et il ne faut pas prendre en compte les résultats des autres matchs, des autres années , explique Fred Servotte. Moi je considère chaque match comme une finale. " " Et la pression est sur Gand , ajoute Roman Abinet. On n’ira pas là-bas pour perdre, c’est certain, mais il n’y a pas de pression à se mettre. On doit avant tout prendre du plaisir et se donner à fond sur tous les ballons. Si on fait ces deux choses-là, on peut être content de nous. Et si Gand est plus fort, c’est comme ça. On peut encore finir premier du groupe, c’est faisable. Prenons match par match et on verra bien."

Une philosophie qui semble porter ses fruits actuellement dans le club du président Perin.