Rebecq veut signer un 13/15 alors qu’il visait le maximum

Il ne reste plus que trois rencontres à disputer et donc neuf points à distribuer pour les hommes de Luigi Nasca qui auront à cœur d’empocher les trois unités ce soir face à Verlaine afin de pouvoir aborder sereinement les deux dernières rencontres du championnat, qui, elles, s’annoncent plus compliquées avec un déplacement à La RAAL et la réception de la RUTB lors de l’ultime journée. « C’est ce samedi soir qu’il faut prendre des points. Notre objectif était de faire un 15/15 et à l’heure actuelle nous en sommes à 10/12. Verlaine vient de faire 9/12 et sa défaite contre Meux est due à un penalty et une phase arrêtée, alors qu’ils ont eu de très belles possibilités. Nous voilà avertis. Demain sera un match intense pour les deux équipes. »