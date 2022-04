Mais ces quatre lettres ont aussi eu une importance dans la saison de Warnant puisque les hommes de Fred Taquin sont les derniers à avoir su prendre la mesure de ceux de StéphaneJaspart, qui viennent, depuis lors, d’enchaîner vingt matchs de rang sans mordre la poussière.

Et ce sont justement les Louviérois qui se déplacent à Warnant ce dimanche pour un fameux match de gala. " A-t-on envie de faire tomber la RAAL? Pas spécialement. On a juste envie de continuer notre belle série, tout simplement , insiste Stéphane Jaspart. Et même si nous sommes diminués, on essaye de prendre des points chaque week-end. Le groupe est réceptif avec des joueurs qui n’évoluent pas toujours à leur place. Notre force, c’est ça aussi. Les gars savent mettre leur ego de côté pour se mettre au service du groupe. "

Car, il est vrai que Warnant doit de nouveau composer avec plusieurs absences, et notamment celle de Roméo Debefve, son capitaine et patron de la défense, victime d’une rupture du tendon d’Achille dimanche dernier. " C’est vrai que c’est dommage de ne pas avoir toutes nos forces vives pour cet affrontement , opine le coach warnantois. Mais les joueurs présents ont déjà prouvé qu’ils avaient le niveau. Le dispositif sera juste un peu différent. Je ne suis pas plus inquiet que ça, je ne suis pas pessimiste. Profitons juste du moment, je ne dois pas me plaindre des absents. Certes, il y a quelques tuiles, mais nous aurons une équipe compétitive avec des gars qui ont presté depuis le début de la saison. "

Et c’est notamment le cas de William Mauclet qui, pour la première fois depuis des semaines, a retrouvé une place de titulaire à Jette. " Ce qui fait qu’on tient, malgré un noyau de vingt joueurs, c’est que tout le monde avait sa place dans le onze de base. Peu importe qui joue, on ne voit pas de différence. Le groupe qu’on forme est ultra-soudé. Pour être tout à fait honnête, je n’ai jamais vu un groupe aussi soudé depuis que j’évolue chez les seniors , abonde l’avant de 27 ans, qui s’en ira à La Calamine dans quelques semaines, mais qui compte bien aider Warnant dans sa mission d’ici la fin de saison. On va essayer de prendre quelque chose face à la RAAL. Histoire de ne pas avoir deux défaites face à cette équipe et de poursuivre notre série d’invincibilité. Le rester jusqu’en fin de saison, ce serait vraiment sympa. "

Pour cela, les Verts savent ce qu’il leur reste à faire: éviter un troisième revers cette saison.

Arbitre : Thibaut Patris, assisté de Quentin Richard et Sylvain Talon.

WARNANT : Bizimana, Dejoie, Mauclet, Timmermans, Baccarella, Biatour, Aharrh, Fransolet, Mavuba, Scevenels, Miezal, Dago, Crespin, Lomba. Debefve (tendon d’Achille) est blessé alors que Cavillot est suspendu.