Le petit Pousset espère encore semer des bons souvenirs à Faimes

Pour son retour après avoir purgé sa suspension, Denis la malice, très intelligent sur les terrains, retrouve ses anciens coéquipiers de Melen, où il évoluait la saison dernière. " C’était un club très familial, un peu à l’image de Faimes. J’y ai gardé quelques amis et je sens bien qu’on va échanger quelques messages ce samedi (rires), aborde le numéro 7 des Vert et Blanc. À l’aller, nous l’avions emporté 0-3 en livrant l’un de nos meilleurs matchs alors que Melen était un peu passé à côté de sa rencontre. Mais ce ne sera pas la même chose ce dimanche. "

Des propos confirmés par Luc Ernes, bien conscient que la victoire est loin d’être acquise. " Melen est une équipe un peu particulière, bien organisée défensivement , analyse le mentor des Faimois. On a l’impression de gérer la rencontre et ils parviennent à faire très mal en contre, comme ils l’ont fait face à Geer il y a deux semaines par exemple. On avait eu une belle tactique à l’aller, il va falloir reproduire cela. "

Et c’est essentiel pour entretenir les derniers espoirs de Top 5 en fin de saison. " Mais il ne faut plus calculer, jouons match par match , prévient Luc Ernes. Essayons de gagner et on verra bien. En tout cas, j’ai été rassuré jeudi sur l’envie et la motivation des joueurs. " Mais Faimes part tout de même de très loin. " Oui, avec tous les points perdus, je pense qu’on pourra pleurer en fin de championnat et avoir des regrets ", souffle, en guise de conclusion, Denis Pousset, le… semeur de caviars faimois.

Arbitre : Thomas Herremans, assisté de Dominique Klemczak et Gabriel Castillo-Fernandez.

FAIMES : L.Houart, Delbrassine, Mailleux, Eeke, Simon, Jacques, Bonnechere, Mostade, Bauduin, Zougar, Massart, Q.Houart, Pousset, Dengis + 1 à désigner. Hauteclair est suspendu.