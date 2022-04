Geer a envie d’assurer son maintien tout seul

Malheureusement pour les Bleus, quatre de ces cinq derniers matchs se dérouleront hors de leurs bases, où ils comptent un triste bilan de 7 sur 33 cette saison. Et cela débute par un solide déplacement à Elsaute, actuel deuxième du classement et qui n’a pas encore tiré une croix définitive sur le titre. " Nous avions fait match nul à l’aller , se souvient Bruno Philippe, à la mémoire infaillible. C’était une rencontre très compliquée, nous nous étions retrouvés à dix durant plus d’une mi-temps. Mais nous avions livré une prestation solidaire et très solide défensivement. Cela avait un peu amorcé notre retour après une période plus compliquée avec la victoire à Melen de la semaine avant. Maintenant, ce ne sera plus la même chose , Elsaute n’était pas deuxième à l’époque. "

Mais les supporters présents dimanche à Elsaute devraient assister à une rencontre offensive. " À l’image d’Aubel, Elsaute est un club qu’on essaye de prendre en exemple. Ce sont deux cercles qui travaillent avec les jeunes, qui ont un bon centre de formation et qui évoluent avec des joueurs de la région. Et puis, ils proposent un jeu offensif comme on l’aime , abonde celui qui sera de retour de suspension ce dimanche et qui garde un œil sur les situations de Huy et Wanze/Bas-Oha. C’est très ennuyeux. Sans ça, nous serions déjà sauvés, mais là, ça va se jouer jusqu’au bout. Un supporter m’a dit qu’il nous faudrait 35 points pour nous sauver. Mois je pense même que ce sera 36 ou 37. Je pars du principe qu’il y aura cinq descendants, il vaut mieux calculer de manière négative. On doit se dire qu’on fait le travail nous-mêmes et qu’on ne doit pas compter sur les faux pas des autres. " Et cela passe par un résultat positif ce dimanche.

Arbitre : Michael Addai, assisté de Julien Nicolas et Emile Mutarugera.

GEER : Kuhne, Olivier, Mulowa, Vigil Bajo, Henquet, Grosdent, Brassinne, Docquier, Fadda, M.Philippe, Ballet, Drèze, Herbillon, Materne, Warnotte, Delvaux, B.Philippe, Georges. Nicolas Henkinet affinera sa sélection ce samedi.