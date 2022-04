Erivelton (Solières): «On s’est dit les choses en face»

En pleine bourre depuis deux semaines, les Soliérois ont l’obligation de poursuivre sur leur lancée contre Jette. "À l’aller, je n’avais que très peu joué mais je me souviens d’une équipe très physique , confie Erivelton. Ce sera compliqué mais on est favoris et on se doit de prendre nos responsabilités."

D’autant que Solières est passé, il y a quelques semaines, par une phase de turbulences. "Comme toutes les équipes, on a eu une mauvaise passe. Cela arrive mais le plus important c’est de se relever , commente l’attaquant. À un moment donné, on s’est tous regardé droit dans les yeux et on s’est dit les choses en face. La mentalité devait changer car le club le mérite."

Et la Nationale 1 dans tout ça? "Solières sera prêt la saison prochaine. Je sais que le groupe va être renforcé par plusieurs éléments. Solières se veut ambitieux et doit monter. Quand on voit comment les dirigeants se mobilisent pour nous, ce serait un beau cadeau, note celui qui sera encore présent Chemin de Perwez lors du prochain exercice. Je ne vois pas pourquoi j’irai voir ailleurs.Je me sens très bien, même si j’aimerais avoir davantage de temps de jeu."

Arbitres: Auryan Arcoli assisté de Messieurs Delrée et Chakouath.

SOLIÈRES: tout le monde est disponible puisque Verbist fait son retour.