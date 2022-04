Le coup de force des Hannutois

Car, si les premières attaques avaient permis de faire feu à distance, c’est dans la raquette et en transition que les Hannutois faisaient définitivement le break. Alors que seul Piret marquait un peu pour les visiteurs, les troupes de Michel Bisschop enchaînaient les paniers intelligents avant que deux nouvelles bombes, de Biscchop cette fois, ne viennent clôturer un premier quart impressionnant et à sens unique: 37-18.

Et le marquoir de la salle hesbignonne n’allait pas cesser de voir vert. Materne et Bisschop toujours précis, même le début du réveil offensif des visiteurs ne faisait pas peur tant les Hannutois enchaînaient les paniers avec un 58-34 bien tassé à la pause. Un raz de marée qui n’allait jamais s’arrêter car, même si Tilff allait proposer un bon jeu en seconde période (47 points), les locaux restaient maîtres de leur sujet. Si les Porais s’appuyaient uniquement sur Remy, les Verts parachevaient leur démonstration collectivement avec Lambert et 5 autres de ses coéquipiers passant la barre des 10 points.

Un succès qui donne une impulsion presque décisive dans la course pour le maintien. Vendredi prochain, ce sera le duel "retour" avec les P2 qui ouvriront, cette fois, le bal avant la revanche P1 où les Hesbignons pourraient définitivement décrocher leur ticket maintien en cas de succès.

QT : 37-18, 21-16 (58-34), 23-26 (81-60), 15-21.

HANNUT : de Liamchine 2, Bielen 11, Materne 18, Bisschop 18, Lambert 13, Declercq 4, Goffin 14, Dibenedetto 16.

TILFF : Remy 22, Letesson 6, Philipkin 2, Mottard 5, Henrard 7, Piret 28, François 9.