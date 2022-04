Ils débutent d’ailleurs sur les chapeaux de roues. Henquet centre sur la tête de Vigil Bajo qui prolonge. Olivier surgit au second poteau et pousse au fond (1-0). Malgré la domination locale, Weywertz égalise quelques minutes plus tard. Dardenne centre. Fadda repousse, mais dans les pieds de Thomas qui ne se fait pas prier pour ramener la parité au marquoir (1-1). Dardenne, bien servi par Sow, met ensuite à côté du cadre.

Ce n’est qu’un feu de paille pour des visiteurs finalement peu inspirés. Geer se crée bien plus d’occasions franches, notamment via Mulowa ou Docquier qui ne parvient décidément plus à trouver le chemin du but, De Vuyst remportant leur face-à-face.

À la reprise, on peut s’attendre à une réaction germanophone. Il n’en est rien. Au contraire, Geer maîtrise tout de la tête et des épaules. Ainsi, après un envoi infructueux d’Olivier, Ballet voit son tir dévié par un défenseur adverse. Le ballon lobe De Vuyst et termine sa course dans le but (2-1). Ensuite, c’est au tour de Vigil Bajo de centrer vers Mulowa. De Vuyst est trop court dans sa sortie. L’attaquant geerois n’a plus qu’à pousser au fond des filets (3-1). Quant au dernier but, il est l’œuvre d’Adrien Herbillon qui récupère le cuir et l’envoie puissamment dans le but (4-1) en toute fin de rencontre.

Les Bleus avaient à cœur de remporter ce match important pour l’un de leurs plus fidèles supporters disparus tragiquement en ce début de semaine. "François Dombret, que nous surnommions Big Moustache, avait d’ailleurs offert le second jeu de vareuses avec lequel nous jouions ce jeudi soir, note le président Breels. Il était festif, aimait la bonne chair, adorait rire et avait une bonne appréciation du football. Sa disparition a été un choc pour l’équipe qui voulait lui rendre hommage."

Arbitre : Grégory Mager

Cartes jaunes : Vigil Bajo, Olivier

Buts : Olivier (1-0, 2e), Thomas (1-1, 10e), Ballet (2-1, 59e), Mulowa (3-1, 71e), Herbillon (4-1, 90e)

GEER : Kuhne, Grosdent, Fadda, Philippe M., Brassinne (63eMaterne), Olivier, Ballet (78eDrèze), Henquet (84eHerbillon), Docquier, Vigil Bajo, Mulowa (72eWarnotte)

WEYWERTZ : De Vuyst, Rauw, Heinen Mar., Gladieux (20eDederichs), Gross, Evens (59eHeinen Max.), Bungart, Thomas, Dardenne, Sow, Jacobs.