Faimes s’offre une belle victoire à l’UCE

En sachant que Faimes a dit au revoir au tour final, que le groupe subira un fameux lifting la saison prochain et que Luc Ernes tire sa révérence en fin de championnat, nous nous demandions quel serait l’état d’esprit des Faimois à UCE Liège. D’autant plus que cette équipe liégeoise est toujours dans la course pour obtenir son pass pour le tour final. Le coach hesbignon allait devoir trouver un réel appât pour attirer son groupe vers un résultat notoire.