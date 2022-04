Crisnée a su faire le gros dos pour s’imposer

Alors qu’on sent le vent de plus en plus fort, on entend au bord du terrain Damien Kremer souffler à Carisio de ne pas hésiter à prendre sa chance. L’idée du coach suspendu fait mouche. À plus de soixante mètres des cages adverses, le défenseur tente sa chance sur coup franc. Bon choix car, avec le vent, le ballon lobe directement Montagnino (26e).

Mené au score, Fraiture ne va cependant pas baisser les bras. Dodeigne, par deux fois, a l’occasion d’égaliser mais David Rouge sauve son équipe. Et quand on ne marque pas, on encaisse. Parti en profondeur, Diaz veut remettre en force pour Leseur. Onkelinx, pris à contre-pied, tente de dégager la balle mais trompe son propre gardien (55e).

On pense le match terminé mais les Fraiturois ne baissent pas les bras. Aux vingt-cinq mètres, Zachary tente sa chance, vent dans le dos. Bon choix, sa frappe termine sa course en pleine lucarne. Mais malgré plusieurs situations bouillantes, dont un coup franc de Dodeigne à la dernière minute qui termine juste à côté des filets défendus par Rouge, c’est bien Crisnée qui l’emporte. Les Mauves ont eu chaud (ou froid, c’est selon) mais creusent l’écart avec leurs autres concurrents dans la lutte pour le tour final.

Arbitre : Mohamed Salah.

Cartes jaunes : A.Willems, De Bie, Akpandja, Imhauser, Rogister.

Buts : Carisio (1-0, 26e), Onkelinx csc (2-0, 55e), Zachary (2-1, 73e).

CRISNEE : Rouge, Deville, M.Beneux, A.Willems, De Bie, Murgia, Tavolieri, Leseur, Carisio (72eRaymackers), Annoe (46eB.Beneux).

FRAITURE SPORTS : Montagnino, Dedry, Akpandja, Chimento, Zachary, Pavone (75eMekhaba), Dodeigne, Imhauser, Andrien (60eRegister), Tshiswaka.