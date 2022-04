Il n’y a jamais eu match entre le troisième de classe et la lanterne rouge. Les Hannutois, officiellement condamnés à la descente en P2, ne se sont déplacés qu’avec trois joueurs dont un D2. Autant dire que la partie s’annonçait disproportionnée. "Et ce fut le cas" , indiquait, après la rencontre Vincent Humblet. Sans grande surprise, les Saint-Georgiens ont donc remporté les trois points et confirment leur excellente forme du moment. "Vu les forces en présence, on savait qu’on avait une chance de gagner, souriait Walter De Maa. On est certain de terminer la saison à la troisième place. C’est rageant car on avait pour objectif le titre voire la deuxième position. Malheureusement, on a perdu plusieurs bêtes points lors du premier tour."

Bettincourt A 5 – Ans A 11

Comme à l’aller, les Waremmiens n’ont pas réussi à inquiéter l’ogre liégeois. Après un départ catastrophique (0-5), Bettincourt est revenu à 4-5 et a toujours couru après le score. Une défaite qui offre donc aux Ansois le titre en première provinciale. Deuxièmes, les coéquipiers de Christophe Lurkin peuvent encore rêver de monter en régionale. "Le meilleur deuxième des deux séries de P1 devrait rejoindre la régionale ", nous expliquait le président, Christophe Pietroniro. Réponse dans deux semaines, lors du dernier interclubs.

Aywaille B 5 – Viamont A 11

Même si les Amaytois sont assurés de descendre en fin de saison, ceux-ci ne veulent rien lâcher. Face à la lanterne rouge, Séba Cornet et consort ont décroché leur troisième victoire de la saison. " On espère toujours se sauver grâce à des forfaits" , notait, avec humour, Sébastien Cornet.

Saint-Georges C 4 – Welkenraedt A 12

Les Saint-Georgiens ont pris l’eau contre les deuxièmes de P1B. " Il n’y a rien à dire, nos adversaires étaient plus forts que nous ", reconnaissait, après la rencontre, Vincent Choisis.