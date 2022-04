Champion, Tihange est de retour en P1

Tout ne fut pas simple, à l’image du dernier interclubs à Dolembreux. Comme la semaine dernière face à Saint-Georges, les Tihangeois ont dû puiser dans leurs réserves pour l’emporter par le plus petit des écarts. "Ce titre est inespéré , confie Stéphane Klaric, vainqueur du match victorieux pour le titre. L’ambiance au sein de l’équipe a toujours été au top. Je tiens d’ailleurs à remercier l’ensemble du club."

Quelques années après avoir quitté l’élite provinciale, Tihange, qui jadis a évolué plusieurs saisons en nationale, est de retour en P1. "Ce sera du costaud , sourit "Poups" Klaric. On se donnera à fond et on tentera de se maintenir. Quoi qu’il arrive, ce sera une superbe expérience pour nous tous."

La cuvée 2021-2022 est décidément un bon cru pour le club de Tihange.L’équipe B, qui évolue en P4, a, elle aussi, raflé les lauriers. Une excellente saison, donc, pour les Tihangeois qui ont fêté leurs champions comme il se doit. "Et la fête risque d’être encore sympa lors du dernier match de championnat, le 23 avril" , indiquait, sur les réseaux sociaux, Renaud Dorjo, le président du club évidemment très heureux.