Cette équipe complètement reconstruite au mois d’août par un nouveau staff est ,à 6 matchs de la fin, toujours en course pour rejoindre le tour final!!!

Régulièrement complimenté par les entraîneurs de la série, les supporters et les journalistes comme l’équipe proposant le plus beau jeu de la série, Stockay B est la belle surprise de la saison en P3A.

Le club de Stockay, son président et son comité ont donc logiquement décidé de maintenir leur confiance en son staff sportif et son "duo d’entraîneurs": Messieurs Pierre Destexhe et Jean-Marc Maréchal.

Les ambitions 2023 sont clairement d’atteindre le Top 5 et de rejoindre la P2 le plus rapidement possible afin de réduire l’écart avec notre D2.

Une douzaine de joueurs du noyau actuel ont donc déjà été prolongés, quelques-uns doivent encore être vus et quelques bons transferts sont en cours….Stockay B "version 2022-2023" est donc lancé sur de bons rails et dans de bonnes mains.