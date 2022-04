Momalle Bs’offre cinq transferts et un entraîneur adjoint

Le renouveau de Momalle B est en marche. Le nouveau coach, Greg Sciulara, a ainsi transféré plusieurs joueurs « pour apporter de l’expérience et de la stabilité au groupe », confie celui qui continuera à planter des buts. Geo Bongard, Andy Fays, Jean-Michel Doppagne, Bryan Lantin et Jordan Schoonbroed évolueront à Momalle B en 2022-2023. De quoi permettre aux Hesbignons de jouer la tête. « L’objectif est de faire mieux que cette saison. L’équipe actuelle a de la qualité mais il manquait de l’expérience, explique le futur T1. De nombreux joueurs devraient rester et, chaque semaine, trois joueurs de la P2 viendront nous renforcer. Sur papier, l’équipe aura clairement fière allure. Mon noyau est ficelé à 95 %, il y aura peut-être encore une petite surprise. »