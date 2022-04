Matafadi et Massar en plus en vue de 2022-2023

Après le coup de la panne fait par Michaël Mayanga, Fize était toujours à la recherche d’une solution offensive en vue de la saison prochaine. Il l’a trouvé avec Édouard Matafadi. Ce Liégeois de 26 ans évoluait cette saison à Beaufays où il n’a pu donner la pleine mesure de son talent après une rapide rupture d’un tendon d’Achille. C’est à l’occasion de la dernière joute entre Fize et Beaufays que ce grand gaillard, capable de jouer en 9 ou sur les flancs, a tapé dans l’œil des Fizois. « Je souhaitais un autre projet et quand Fize a pris contact avec moi, ça a été vite, narre l’ancien avant de Mormont où, en D3 ACFF, il avait claqué 10 buts. Fize a un chouette projet. Et y prendre part me plaisait vraiment. »