Luc Ernes: «Je veux continuer de gagner»

Après le revers de trop dimanche passé, Faimes le sait: sa saison en termes d’objectifs purs est finie. Mais il reste des choses à faire malgré tout et bien faire." Oui, je ne veux pas qu’on finisse ainsi, insiste Luc Ernes. Je ne veux pas quitter sur une fin de saison en roue libre avec des gars qui ne mouillent plus le maillot pour rien du tout. Ok, on ne sera pas au tour final, mais il y a encore des tas de points à aller chercher.Moi, quand je joue aux cartes, c’est toujours pour gagner.Et c’est pareil pour tous les jeux auxquels je joue.Après, je sais que défier l’UCE Liège, ce n’est jamais facile.C’est une belle équipe qui a de l’expérience et des armes sur le plan offensif.On devra être costaud pour embêter cette équipe-là.Mais je veux voir mes gars réagir.Et j’ai bien senti que cette semaine, à l’entraînement, ils avaient pris un coup sur la tête… "