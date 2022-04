Les Geerois ne devront surtout pas perdre s’ils veulent se sauver

Oh que ce match contre Weywertz est crucial pour les Geerois.Côte à côte dans la course au maintien, les protégés de Nicolas Henkinet, absent ce jeudi et remplacé par Bruno Philippe, et Weywertz devront faire face à l’adage habituel: malheur au vaincu. " Pour moi, il est plus important de ne pas perdre plutôt que de gagner souligne sans hésitation le T1 par intérim.Avec Sprimont B, Weywertz et dans une moindre mesure Beaufays, la lutte pour se sauver sera intense et perdre donnerait un mauvais signal à nos adversaires. "