Le Top 6-Top 12 débarque, pour la première fois, à Hamoir

Après plus de deux ans d’arrêt en raison de la pandémie du coronavirus, le Top 6 – Top 12 est de retour. Et, pour la première fois depuis sa création il y a plus de 15 ans, la compétition fera escale à Hamoir, le 7 mai prochain. Dès 9h, les P4, P5 et P6 seront à pied d’œuvre, tandis que les P3, P2, P1 et joueurs de Nationale seront à table à partir de 14h. Pour rappel, la compétition rassemble les pongistes les plus réguliers de chaque division.Autant dire que le spectacle sera au rendez-vous, en mai prochain.