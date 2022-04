Pourtant, tout ne fut pas mauvais dimanche dernier contre Melen, loin de là.La réaction proposée était la bonne et doit servir d’exemple pour ce jeudi même si l’adversaire est d’un tout autre niveau, comme le confirme le T1 jehaytois. " Je veux que les joueurs continuent dans le même sens que ce dimanche.Nous sommes de toute manière là pour apprendre et conserver un brin de fierté. Je sais que la météo risque d’être compliquée, à nous d’en profiter même si c’est du lourd en face. "

Fatigué du nombre d’absents pour cette rencontre, Philippe Gustin tirait un constat alarmant. " Tout se dégrade au fur et à mesure. Sportivement, on marque dans toutes les rencontres mais nous encaissons beaucoup trop. Nous ne sommes plus que treize, j’ai l’impression que chaque semaine, j’ai le droit à un challenge supplémentaire. "

En pleine reconstruction pour la saison prochaine, Jehay doit essayer de prendre du plaisir jusqu’à la fin de cette saison.Cette rencontre face au leader laisse entrevoir peu de chances de résultat mais quand on regarde de plus près les derniers résultats de La Calamine, il n’est pas interdit de se mettre à rêver d’un véritable exploit ou du moins, d’un résultat qui ne ferait pas trop tache.

Arbitre : Thomas Leroy.

JEHAY : Fauchet, Destexhe, Dols, Pizzinato, Vanhove, Thiry, Streel, Leroux, Volont, Thirion, B. Boujjia et D. Boujjia. Derenne (épaule), Mazzara (tendon), Petitpré (grippe) Crupi (suspendu) et Rizzo (suspendu) sont absents.