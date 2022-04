74 points en un week-end: 44 samedi en P1 dont neuf bombes à trois points, puis 30 dimanche en P2. Voilà des chiffres qui donnent le tournis. Pourtant, les conditions de jeu étaient particulières pour le jeune homme. " En fait, je suis parti en vacances et je pense que cela m’a fait le plus grand bien. Avec ma copine, cela faisait longtemps que nous voulions partir. On a donc pris la direction de Lisbonne après le match contre Dison.On est revenus jeudi et j’ai pu m’entraîner et arriver relax au match où j’ai directement eu de bonnes jambes."

Bonnes jambes, bonnes sensations, bonnes mains… mais au niveau de la tête, il y a eu un petit moment d’égarement! " C’est vrai que j’ai eu un coup de chaud au moment de m’habiller car j’avais oublié ma vareuse! Heureusement, le président avait la 6 avec lui et j’ai donc porté ce numéro. Cela m’a porté chance et on m’a dit de la garder jusqu’au terme de la saison. Maintenant, il est clair que si j’ai été en réussite, c’est aussi parce que le coach et mes coéquipiers m’ont fait confiance. Je n’ai pas eu à forcer mes shoots et je suis resté les quarante minutes au jeu."

Ça, c’était à Dison-Andrimont avec une victoire importante sous forme de revanche avant d’enchaîner, le lendemain, en P2 pour une victoire tout aussi capitale. " Car on n’a pas de chance dans ces deux championnats. À chaque fois que l’on fait de bonnes choses, nos rivaux en font aussi.Bref, ce deux sur deux n’est pas encore suffisant et il va encore falloir gagner des matchs dans les deux championnats. Avec la P1, vendredi, on reçoit Tilff avant de les rejouer la semaine suivante. Si on prend ces deux matchs, ce sera presque gagnémême si on annonce un troisième descendant. Maintenant, si on en perd un, il faudra encore trouver des points. Maintenant, je préfère avoir encore la motivation de devoir gagner des matchs d’ici la fin de la saison car finir sans enjeu, ce n’est pas facile non plus." Et les matchs à enjeu semblent inspirer Virgile Materne!