Une nouvelle arrivée du côté de Fize.Cette fois, c’est le jeune Flavien Massar qui débarque.Issu de Marloie B, en P2 luxembourgeoise, ce flanc, qui peut jouer à gauche et à droite, a 19 ans et a déjà pris part au noyau de Marloie en D3.Il habite Yvoir et semble être une belle promesse pour les Fizois.