Waremme B déçu, mais pas abattu

Et si les Wawas pouvaient raisonnablement ambitionner le tour final il y a quelques semaines, ils sont maintenant à onze points de Braives, avec deux matchs de plus que les Sang et Or. " Le 0 sur 15 fait mal, nous sommes déçus mais pas abattus car on a quand même réalisé un bon dernier match." Il reste maintenant cinq matchs à Waremme pour inverser totalement la dynamique des cinq derniers.