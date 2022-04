Une première période de référence pour Waremme

Plus le match passait et plus cela se compliquait pour les Stadistes."Psychologiquement, ça aurait été bien plus facile si nous avions inscrit un but. D’autant que sur mon banc, je n’avais que des jeunes joueurs pas encore confirmés à ce niveau. Mais ils ont bien travaillé, eux aussi, en montant au jeu. Ne pas encaisser et faire quatre sur six contre des équipes comme Rebecq et Solières, c’est très bien. Mais je serai vraiment fier quand nous serons mathématiquement sauvés, on doit encore prendre cinq points."

Quant à Steve Dessart lui-même, il a cette fois pu évoluer dans l’entrejeu."C’est bien plus simple pour coacher que quand je joue à l’avant. Mais cela m’oblige à beaucoup plus toucher le ballon et à courir davantage."