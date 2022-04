Un retour en P1 et une prolongation pour Destexhe

Et même si le résultat collectif ne fut pas au rendez-vous avec cette défaite 4-1, ces quelques minutes ont fait du bien à celui qui portait le numéro 9 pour l’occasion. " Ce n’était pas prévu que je monte, explique celui qui souffrait d’une inflammation au genou à cause d’un manque de souplesse au niveau des ischios.Philippe Gustin étant suspendu, j’occupais le rôle de coach. Mais vu que je voyais que l’équipe peinait un peu physiquement, j’ai décidé de me faire rentrer alors que je n’avais disputé qu’un match avec la P4 en cinq mois. Je me suis dit que c’était l’occasion pour moi de reprendre du rythme et du plaisir. Même si la défaite a été au bout du compte, c’est une étape dans ma saison. »