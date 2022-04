Mercenier va donner sa chance aux jeunes wanzois

Des propos durs, mais le constat est pourtant bien là: les remplacements effectués durant la deuxième mi-temps, notamment avec les montées de Matéo Rasquin ou encore Noa Beaujean, âgés de 17 et 16 ans respectivement, ont une fois de plus apporté du rythme et un regain d’énergie dont le collectif wanzois semblait avoir tant besoin pour espérer bouger le bloc des Disonnais. Alors, même si les locaux n’ont pas su concrétiser leurs occasions, ils ont tout de même su se montrer bien plus dangereux devant la cage de David Rico-Garcia.

Des jeunes qui font le boulot et surtout qui montrent l’exemple au niveau de la mentalité avec l’appui de certains titulaires, c’est assez rare que pour le souligner. Jean-Yves Mercenier, l’entraîneur des "P’tits Bleus", tenait d’ailleurs à le souligner. " Wanze/Bas-Oha est avant tout un club formateur. Nous continuons donc en permanence de sortir des bons joueurs de notre école des jeunes, comme le prouvent les précédentes rencontres. En tout cas, une chose est sûre, si je dois faire jouer les plus jeunes pour les derniers matchs du championnat, je le ferai. Cela permettra à certains de continuer à acquérir de l’expérience. Tout ceci leur sera favorable pour le futur. Le club a toujours beaucoup investi dans les jeunes, qui sont quoi qu’il arrive le futur du club."

Une chose est sûre, les compositions de l’équipe wanzoise pour les prochains matchs risquent d’être différentes de ce qu’on aura connu tout au long de cette saison du côté des Mosans. Surtout lorsqu’on sait que, pour les trois dernières rencontres du championnat, Wanze/Bas-Oha va faire face à de grosses écuries: une visite à Onhaye, Rochefort à domicile et enfin un déplacement à Richelle. L’avenir semble en tout cas assuré à Wanze/Bas-Oha.

Gilson va quitter le club

À noter que Dylan Gilson, qui ne s’était pas encore prononcé sur son avenir, a décidé de ne pas prolonger à Wanze/Bas-Oha et est donc à la recherche d’un nouveau défi en vue de la saison prochaine.