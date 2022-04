Et bien, le numéro 20 ouffetois a repassé les plats ce dimanche face à Templiers-Nandrin. Alors qu’on dispute la 50eminute et que l’on se demande bien si on but va tomber dans cette rencontre, le petit frère de François y est allé d’un superbe plat du pied des 25 mètres pour tromper Blavier. " Antoine Collette me fait une belle passe en retrait et je me dis simplement que je dois essayer, il fallait que je la mette dedans, détaille le gaucher.Je vois le trou du côté du gardien et je ne me pose pas de questions. Je la prends du plat du pied pour ne pas qu’elle décolle car le terrain n’était pas facile, avec beaucoup de rebonds. Finalement, le ballon part bien et termine dans le petit filet, comme je l’espérais."

Directement, l’ancien Clavinois s’est dirigé vers son banc avant de se jeter dans les bras de Basile, le fils de son entraîneur. " À la mi-temps, il m’avait dit de penser à un mot qu’on se dit souvent quand il vient assister aux entraînements, raconte Louis Pirnay.Et il m’a aussi demandé de venir le voir si je venais à marquer, je n’ai donc pas hésité. Je suis aussi allé près de mes coéquipiers, qui sont aussi très importants pour moi. Je pense notamment à Max Sarowski qui n’est monté que quelques minutes et qui sauve un ballon sur la ligne en toute fin de match. C’est une victoire vraiment collective et elle est due à la force du groupe. Ça prouve bien qu’on a notre place en P2."

D’autant plus que cette réalisation a finalement offert les trois points contre un adversaire direct et permet aux Oranges de souffler un petit peu, surtout s’ils récupèrent les trois points de la rencontre face à Huccorgne (NDLR: le verdict est attendu ce mercredi soir). " C’est vrai que mon but est important, mais je ne veux pas me mettre en avant. C’est le fruit d’un travail collectif. C’était l’équipe qui est la plus importante", abonde Louis Pirnay qui, même s’il faisait preuve d’énormément de modestie, pourra se dire que ses buts auront compté en cas de maintien d’Ouffet. C’est en tout cas bien parti!