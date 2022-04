Lorenzo Dago n’est pas rancunier

En parlant de longs ballons, les Hesbignons ne se sont pas mal débrouillés non plus en actionnant trop souvent la catapulte offensive."Je pense que c’est le match et l’adversaire qui forcent à évoluer de cette façon,analyse l’éducateur.Mais si nous avions pu marquer un but avant la pause, la deuxième période aurait été différente. Cela dit, le penalty attribué par l’arbitre à Meux est très léger, voire inexistant. Et sur le second but encaissé, nous commettons une erreur de placement."

C’est souvent le lot des équipes de bas de classement pour qui la roue tourne rarement en leur faveur. Et pourtant, à la reprise en seconde armure, les Taureaux avaient récupéré du souffle. Notamment avec l’entrée de Dago à l’arrière droit à la 51equi apportait plus de vivacité sur le flanc avec deux centres millimétrés qui activaient les têtes de Jamar et de Doyen."Je pense que je suis bien rentré dans la rencontre,se félicite Lorenzo.On verra ce que le mentor décidera pour le déplacement délicat à Rebecq. Je suis certain qu’il essaie toujours d’aligner l’équipe la plus compétitive possible. Mais dans notre situation, ce n’est pas toujours facile vu les blessés. Maintenant, nous ne devons plus trop réfléchir. Il nous reste trois finales à disputer(NDLR: à Rebecq, contre Acren et à Givry)avec trois victoires obligatoires à la clé et ce, peu importe la manière. Même en réalisant un neuf sur neuf, nous ne sommes pas sûrs de nous maintenir en D2 ACFF."

C’est évidemment le moment de tout donner pour les Verlainois afin de ne rien regretter au terme de la saison.