Conscient qu’il est ciblé par les entraîneurs adverses, le buteur de 24 ans joue désormais différemment sur le terrain avec autant de succès." Je dois jouer plus bas car les équipes commencent à être préparées à nous voir avec Val (NDLR: Valentin Stiers)tous les deux à la pointe de l’attaque.Désormais, je joue un petit peu plus excentré afin de me libérer du marquage."

Son but est à l’image du joueur; rempli de technique et de précision. Parfaitement esseulé par un Bastien Vangaethoven cinq étoiles, l’avant a réussi à laisser de marbre Loic Jadot, pourtant excellent, d’un lob subtile dans le rectangle. " Et ce n’est pas la première fois que je réussis ce geste car, la semaine passée, j’avais mis le même contre Wanze/Bas-Oha B mais du pied gauche" sourit timidement l’attaquant.

Une saison réussie malgré les blessures

Déjà auteur de huit buts et treize assists, Maxime Nicolay est en train de marcher sur la troisième provinciale. Insatiable, l’attaquant a encore des objectifs bien précis dans sa tête même si l’équipe reste selon lui prioritaire par rapport au reste." C’est vrai que j’aimerais bien être impliqué directement dans vingt-cinq goals cette saison.C’est un beau nombre, d’autant que j’ai été blessé un peu partout depuis le début de la saison."

Grâce à leur 4/6 contre Wanze/Bas-Oha B et Hognoul, deux concurrents, les Verts semblent toujours dans la course au tour final à seulement trois points de Crisnée et six de Solières B mais avec deux matchs de moins.Conscient que la tâche sera ardue, Maxime Nicolay analyse la situation avec pragmatisme." Le nul contre Hognoul équivaut à deux points de perdus dans la lutte au Top 5. Tout n’est évidemment pas perdu même si je pense que tout va se jouer dans les deux prochaines rencontres."

Mais avec Valentin Stiers de retour et un Maxime Nicolay taille patron, Stockay B peut évidemment continuer à rêver de ces barrages en fin de saison. Et ça serait mérité.