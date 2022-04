Le coup de folie de Niakaté a offert un point précieux aux Stockalis

Une réalisation qui vient conclure une prestation aboutie pour celui qui a évolué aux côtés de Nezer dans le milieu de terrain. " En tout cas, j’ai fait ce que le coach m’a demandé. On peut toujours faire plus mais je suis surtout content qu’on prenne un point." En effet, lorsqu’Harry Tremblez rate son penalty, même les plus optimistes imaginaient mal les Stockalis rétablir la parité. " Nous, nous ne voulions pas lâcher." Et ça s’est vu!