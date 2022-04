Huy peut y croire, malgré les absents

Du côté de Huy, ce samedi, c’était la soupe à la grimace suite à la défaite 2-4 contre Richelle. Et pour cause, Huy a mené à deux reprises avant de se faire rejoindre et de finalement s’incliner. " Quand on mène au score à deux reprises, c’est inacceptable de perdre, commente le coach Manu Papalino.En plus, les goals que nous nous prenons, j’appelle cela des goals de carnaval moi!"