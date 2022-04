Face à Linkebeek, les jeunes pousses hutoises ont prouvé qu’elles avaient grandi, mûri depuis le début de saison. Désormais composée d’hommes, l’équipe hutoise a impressionné son propre entraîneur. " Les gars ont sorti une prestation très solide. Sur un terrain très sec, ils ont montré qu’ils étaient au-dessus de Linkebeek. D’ailleurs, nos adversaires nous ont eux-mêmes fait remarquer la différence entre avant et maintenant."

Désormais accroché à une salvatrice deuxième place, Huy peut regarder devant lui au classement. La prochaine rencontre face à La Louvière, lanterne rouge de ce mini-championnat, peut être décisive alors qu’il ne reste que trois rencontres à disputer pour les Bleus." Le forfait de Leopard contre Wolvendael m’ennuie un petit peu, d’autant qu’on doit les jouer. Après, c’est comme ça, il faudra faire avec et répondre sur le terrain."

Et quand on voit les résultats probants réalisés depuis quelques semaines par une des équipes les plus jeunes du Royaume, ils sont peu nombreux à croire en une quelconque défaillance hutoise dans les prochaines semaines.