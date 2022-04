Fraiture Sp. attire Colson et Goyens

Le back gauche d’Ouffet quitte donc le club, comme annoncé, pour rejoindre l’un de ses meilleurs amis dans un groupe qui commence à avoir très fière allure. Il ramène d’ailleurs dans ses valises Arnaud Goyens, son beau-frère, qui recommence le football après un passage du côté de Wanze à l’époque ."Je suis heureux de venir ici où j’espère vivre une saison pleine sportivement", sourit l’arrière de 32 ans." J’ai envie d’avoir un maximum de temps de jeu et surtout, me donner un nouveau défi après une saison plus compliquée. "

Hormis son rôle de patron dans la défense, Quentin Colson aura son mot à dire dans le staff, comme le souligne son nouveau T1. " Quentin est l’exemple-type de la mentalité que je veux ramener au club.Que ce soit sur ou en dehors du terrain, il est parfait.Je n’aime employer le terme de T2 ou T3, je peux juste dire qu’il sera comme un adjoint et qu’avec Chimento, il sera considéré comme un relais entre le banc et le terrain."

En plus de ces deux bonnes nouvelles, Sébastien Baucamp pourra compter en plus sur la prolongation de Thomas Zachary. Alors, Fraiture Sports surprise de la saison prochaine, on signe où pour voir cela?En tout cas, nous, on y croit.