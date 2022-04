Broze en route pour Warnant B

Le talentueux ailier gauche, qui sait aussi jouer comme milieu créatif, décide ainsi de rejoindre Alain Fays pour lui donner une confiance qu’il n’a que trop peu reçu, selon lui, du côté des Villersois." C’est vrai que je n’ai pas été à mon niveau cette saison, regrette l’ailier.Mais j’ai toujours eu envie de montrer ce que je valais.Je marche à la confiance: plus on me met dans de bonnes dispositions et plus je suis capable de performer.Quand on regarde les cinq derniers matchs, j’ai toujours commencé sur le banc.J’ai bien senti que je n’avais pas la confiance nécessaire du coach."