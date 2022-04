Alan Grommen: «Je sens que c’est mon moment»

Notamment pour aller chercher un Top 5 qui tend les bras aux Fizois. " C’est un objectif pour nous, pour le club et pour Thierry Deprez. On a envie d’y être, on en parle d’ailleurs assez souvent. Et je pense qu’on le mériterait au vu de notre saison. Nous sommes toujours à 100%, on travaille énormément », insiste Alan Grommen. Car maintenant qu’ils y sont à nouveau entrés, les Fizois comptent bien ne plus sortir de ce quintet de tête.