Désormais, on sait où le défenseur de 30 ans disputera le prochain championnat puisqu’il a rempilé à Jehay, où il disputera donc une quatrième saison. " Je me sens bien à Jehay et c’est là que j’ai envie de terminer ma carrière, explique l’ancien joueur de Warnant, Amay ou encore Fize.Je vais devenir papa, cela a également pesé dans la balance. Et puis, j’habite à Villers-le-Bouillet, donc vraiment pas très loin de Jehay. Je savais que j’allais recevoir des remarques suite à cette décision, mais il fallait trancher, c’est comme ça. Et on verra si l’avenir me donne raison."

Vincent Destexhe continuera d’évoluer aux côtés des jeunes U19 qu’il coache cette année et accueillera ses anciens coéquipiers amaytois Audric Vitoux et Timothy David.