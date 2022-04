Dès l’entame de la partie, les locaux n’étaient pas en jambes. Si la volonté semblait être présente, la lucidité dans l’esprit faisait défaut. Du côté namurois, la logique footballistique n’était pas non plus au rendez-vous. Du coup, les vingt premières minutes furent de pauvre facture. Avec une succession d’imprécisions et de dégagements dignes d’un match de P4. Bref, si le soleil était de la partie, il n’avait pas le bon goût d’illuminer la réflexion de jeu des protagonistes. Toutefois, Smal, sur la gauche, tentait un envoi que Vuza essayait de contrer par un takle appuyé. L’arbitre, lui, voyait un pénalty sur l’action… Le buteur visité, Kinif, se faisait un plaisir de porter ses réalisations à 22 buts (0-1). Ce n’était certes pas mérité. Mais ce but tombé de nulle part ne faisait certainement pas les affaires des Verts qui prêchaient un peu dans le désert. Seule une frappe de Barry dérangeait la tranquillité de Paulus. À l’approche du repos, Meux jouait un corner en deux temps. Paquet, de la droite, adressait un centre au second poteau. Coquelle, comme à l’entraînement, de la tête doublait la mise (0-2). Sans avoir forcé leur talent, les Orangers menaient tranquillement. Cependant, les Hesbignons meurtris, se rebellaient. Doyen frappait l’équerre. Dans la foulée, Jamar, seul face au gardien, manquait d’à propos pour trouver les filets.

Après la pause, les Taureaux retrouvaient des forces offensives. Jamar plaçait une tête au-dessus du but suite à un centre de Dago. Le même Dago resservait un caviar. Mais cette fois, la tête de Doyen était contrée par un défenseur. Et puis, et puis… Trop calfeutré dans un jeu stéréotypé fait de longs ballons dont se régalaient les tours défensives namuroises, les Verlainois ne possédaient certes pas les clés pour ouvrir cette défense meutoise. L’étau se resserre donc pour les Verts en quête de maintien.

Arbitre: Farid Louai.

Cartes jaunes: Smal, Paquet, Sleeuwaert.

Buts: Kinif (0-1, 23esur penalty), Coquelle (0-2, 41e).

VERLAINE: Dengis, Debra, Etien, Doyen, Pita, Chubaka, Vuza (80e Bouhlal), Limbourg (77e Van Hove), Barry (75e Ramadani), Jamar, Kaba (51e Dago).

MEUX: Paulus, Boreux, Van Hyfte, Sleeuwaert, Palate, Paquet (86e Déli Bajraktari), Smal (87e Mazy), Kinif (90e Marion), Coquelle, Mathieu, Rouffignon.