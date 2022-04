Une dernière à domicile menée de main de maître pour Haneffe

Dans un climat compliqué, les Templiers allaient s’appliquer à l’occasion de leur dernière sortir à domicile, enchaînant les paniers via un beau collectif. 52 points à la pause, cinq joueurs dans les doubles chiffres au moment de décompte final, Haneffe avait fait le travail pendant 40 minutes. " J’ai trouvé mes joueurs appliqués comme ces dernières semaines avec l’envie de bien faire, abonde Renaud Leclercqs.On a fait le travail mais, clairement, l’adversaire n’avait pas envie de jouer ou de proposer du beau basket. Les joueurs ont fait le travail mais sans réellement s’amuser pendant la seconde période tant le jeu était haché et peu amusant."

52-25 à la pause, il restait à prester vingt minutes dans le petit Pôle ballons avant de retrouver, on l’espère, le hall des Templiers pour recommencer la saison prochaine. Une rencontre qui finissait en eau de boudin, un joueur adverse se faisant exclure et trois autres sortis étant pour cinq fautes afin de terminer à quatre. " C’était clairement le match le moins intéressant de la saison", grommelait le coach Templiers.

QT : 26-4, 26-21 (52-25), 17-15 (69-15), 15-8.

HANEFFE : Swolfs 5, Palazy 13, Tassin 17, Georgery 9, Ewbank 1, Franken 12, Szabo 16, Collombon 11.

LOYERS : Burtombiy 9, Delveaux 7, Hougardy 9, Pecheux 7, Badoux 5, Bonmariage 9, Pochet 2, Pecheux O 0.