Rechain en voulait plus que Faimes

À la pause, le score paraît logique, tant Faimes a eu besoin d’encaisser un but pour commencer à jouer. À la reprise, pourtant, ce sont à nouveau les Rechaintois qui sortent du bois. Ben Sellam se joue trop facilement de la défense locale et arme un tir. Houart repousse dans les pieds de Gerits qui met au fond (1-2). Ben Sellam frappe encore le poteau peu après.

Peu avant l’heure de jeu, Delbrassine et Houart ne se comprennent pas. Le défenseur, pressé par un Rechaintois, manque son intervention et, tandis que Houart vient à leur rencontre, il met en chandelle. Le ballon part en cloche, rebondit et file dans le but (1-3). Gag!

Hauteclair, l’un des rares à évoluer à son niveau avec Bonnechère, rend espoir aux siens. Il passe à Zougar qui marque alors qu’il vient de monter au jeu (2-3). Un quart d’heure plus tard, le même Hauteclair met un missile sur l’équerre. Le ballon rebondit sur le dos de Perazzelli et termine sa course dans le but (3-3). Les Verts ont fait le plus dur en revenant au score. On sent qu’ils peuvent même passer devant, mais une énième erreur défensive les prive du point du partage. Ernst reçoit la balle dans le rectangle. On le laisse aisément contrôler le cuir qu’il propulse au fond des filets (3-4). Eeke aurait pu égaliser en toute fin de rencontre, mais il rate un envoi qui paraissait plus simple à mettre dedans qu’au-dessus. La victoire revient aux visiteurs. La pâle copie des Faimois bien trop brouillons ne méritait pas mieux. Le tour final s’éloigne pour les hommes de Luc Ernes, tandis que Rechain conserve un mince espoir de se sauver. Mais il faudra confirmer dès ce jeudi face à Pontisse.

Arbitre : Julien Nicolas.

Carte jaune : Delbrassine.

Buts : Binet (0-1, 31e), Bonnechère sur pen. (1-1, 34e), Gerits (1-2, 47e), Delbrassine csc (1-3, 55e), Zougar (2-3, 60e), Hauteclair (3-3, 75e), Ernst (3-4, 83e).

FAIMES : Houart L., Bonnechère, Delbrassine, Massart (80e Houart Q.), Mostade (80e Denomerenge), Eeke, Simon (59e Zougar), Jacques, Mailleux, Hauteclair, Pousset.

RECHAIN : Perazzelli, Machiroux (77e Xhonneux), Roche, Delchambre, Biduaya, Barry, Marlet, Ben Sellam, Ernst, Gerits, Binet.