Pas de Grand Prix Sohet à cause de la neige

Ce Grand Prix Claudy Sohet est une fameuse organisation, à tel point que, pendant des jours auparavant, plusieurs membres du club n’en ferment plus les yeux la nuit. La raison de l’annulation? " La neige",affirme la présidente du club. " Samedi matin, à 8h, Jean-François Bailly, le secrétaire du club, a fait le tour du circuit. Et, même si les ouvriers communaux ont fait du bon travail avant, en salant les rues, Jean-François Bailly a constaté que, en raison du vent, la neige des champs se répandait sur les routes. Il aurait été bien trop dangereux d’organiser la course cycliste dans de telles conditions."La mort dans l’âme, c’est alors plein de bon sens mais, avec autant de malchance que le Cycle amaytois a décidé d’annuler l’édition 2022.

Aucun cycliste ne s’est déplacé

Une édition qui aurait été quelque peu particulière, en raison de son circuit à parcourir en sens inverse par rapport aux autres années et cela, vu l’état plus que lamentable de plusieurs rues. " Au sein de notre club, nous avons Cédric Willems, fort impliqué dans le cyclisme. Il a envoyé un message afin d’indiquer l’annulation de notre Grand Prix. Aucun cycliste ne s’est déplacé jusqu’à Amay. Le jour de la course, les inscriptions se prennent sur place."Les membres du club ont réussi à décommander l’ambulance, la nourriture, " mais pas le chapiteau."Samedi matin, il était déjà monté. " Commandés, les bouquets de fleurs étaient prêts eux aussi."Pas facile de trouver la meilleure date possible pour organiser ce Grand Prix Claudy Sohet. " Nous tenons compte des courses nationales. Pour l’année prochaine, nous devrons réfléchir à une date."