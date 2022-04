Nouvelle claque pour Jehay qui s’est effondré après la pause

Il ne fait pas bon se déplacer à Melen en ce moment pour les clubs de l’arrondissement de Huy-Waremme.Après Geer (4-0) dimanche dernier, c’est cette fois Jehay qui a pris une claque sur la pelouse des Mauve et Blanc.Pourtant, les Hesbignons avaient plutôt bien démarré en ouvrant la marque sur penalty via Derenne. Henke répondait toutefois rapidement en ponctuant un joli mouvement de la tête. Les Jehaytois repartaient alors de plus belle. Plutôt en vue, l’attaquant Nicolas Crupi se procurait trois énormes occasions mais il perdait malheureusement pour Jehay ses trois face-à-face avec le portier melinois."Je prends cette première période compliquéepour moi"glissait le coach de Melen PascalCollin après la rencontre. "Je me suis trompé dans ma mise en place. On a ajusté les choses à la pause et je crois que ça s’est vu sur le terrain.Nous avons repris la maîtrise du ballon et nous avons été plus conquérants." Il semblait en effet que les hommes de Philippe Gustin avaient laissé passer leur chance en première mi-temps.Beaucoup plus incisifs, les Melinois prenaient clairement le dessus et voyaient à l’heure de jeu Kevin Crisigiovanni, qui venait de rentrer, marquer sur sa première touche de balle. Ce dernier allait ensuite mettre son équipe définitivement à l’abri moins de dix minutes plus tard d’une tête lobée avant de conclure sa superbe montée au jeu d’un troisième but dans les arrêts de jeu. Dix minutes avant ce dernier but, Crupi s’était fait exclure pour une deuxième jaune, laissant donc ses coéquipiers terminer la rencontre à dix. Avec ces trois nouveaux points, Melen peut, sauf cataclysme, se considérer comme sauvé. Tout le contraire de Jehay dont le sort est déjà scellé. Avec des rencontres contre La Calamine, Aubel ou Elsaute encore à disputer, la fin de saison risque d’être très longue pour les Jehaytois.