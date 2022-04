Nouveau festival offensif des Soliérois à Durbuy cette fois

Comme la semaine dernière face à Givry, les Soliérois n’ont pas fait dans le détail ce dimanche. Opposés à Durbuy, une autre formation luxembourgeoise de bas de tableau, les hommes de Pascal Bairamjan ont directement imposé leur rythme, menant même déjà 0-3 avant la demi-heure. " Et encore, nous avions déjà eu deux ou trois occasions avant d’inscrire le premier but, ajoute le coach des Soliérois.On touche également plusieurs fois le poteau durant la rencontre. »