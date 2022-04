Jadot a été le cauchemar de Stockay B

On avait décrit en avant-match cette rencontre comme un duel entre la justesse technique et la force physique, on ne s’est pour une fois pas trompé. En effet, à la demi-heure de jeu, Leclere reprend aux vingt-cinq mètres une balle dégagée en catastrophe par la défense stockalie. Sa puissante frappe finissant son chemin dans la lucarne d’un Enzo Delcambre impuissant sur cette phase. Catastrophe pour les hommes de Pierre Destexhe? Pas vraiment, non. Trois minutes à peine après l’ouverture du score, Bastien Vangaethoven, d’un exploit personnel, trouve dans l’intervalle Maxime Nicolay, de retour après une absence pour blessure. Le fils de David Nicolay ne se rate pas et lobe parfaitement Loic Jadot pour égaliser.

Au retour des vestiaires, bis repetita. Curtis Heris, sur coup franc, dépose une galette dans le rectangle adverse. Loic Henquet, toujours bien mis dans ce genre de phases, ne se fait pas prier et redonne un avantage précieux pour Hognoul… durant une petite minute. En effet, c’est le moment choisi par Adrien Smets pour réaliser le sprint du week-end. Après une course folle de plus de cinquante mètres, qui ferait rougir certaines monoplaces de Formule 1, le flanc droit local trompe à nouveau Loic Jadot d’une frappe croisée qui termine dans le petit filet.

La dernière demi-heure est d’ailleurs nettement à l’avantage des Verts mais Girishaka, par deux fois, ou encore Nicolay vont buter sur un Loic Jadot cinq étoiles. Au final, le partage semble logique même si aux points, la victoire revient sans nul doute à Stockay B qui a démontré une fois de plus qu’avec le temps, cette équipe va devenir une des références dans la construction de leurs différentes occasions. Les nombreux sourires à la fin de la rencontre illustrent d’ailleurs une pensée générale: merci Messieurs, pour le spectacle offert.

Arbitre: Jean-Marc Maréchal (occasionel).

Cartes jaunes: Vangaethoven, Smets, Leclere, Heris, Dolcimascolo, Musick.

Buts: Leclere (0-1, 28e), Nicolay (1-1, 31e), Henquet (1-2, 48e), Smets (2-2, 49e).

STOCKAY B: Delcambre, Martelli, Brackelaire, Rumatowski, Vangaethoven, Bawin (60eStiers), Nicolay, Wierts, Girishaka, Ngole, Smets.

HOGNOUL: Jadot, Dolcimascolo, Musick, Dosin, Gonzalez Gonzalez, Heris (75eRenwart), Henquet, Kibonge, Reyskens, Leclere, Haond.