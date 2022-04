Hannut surpris en terres xhorisiennes

Une rencontre qui se dessinait en faveur des visités qui inscrivent un but après seulement dix minutes de jeu. Les Xhorisiens rythment ce choc en continuant à jouer avec leurs qualités et il ne fallut que peu de temps avant qu’une deuxième délivrance fasse surface via les pieds de Sébastien Mack. Ce dernier suit une action où, quelques instants plus tôt, les rouges loupent le coche. Il n’y en avait que pour les écarlates en première période, mais il ne fallait pas parler trop vite car, un certain Cossalter traînait dans les quinze derniers mètres. Une seule occasion franche lui a suffi pour sauver l’honneur hannutois et remet ses coéquipiers sur le droit chemin. En jouant de sa technique balle, il dribble la défense adverse. Le cuir est sauvé sur la ligne par Xhoris, mais il n’en est rien pour le corps arbitral de la rencontre. Le rond central est pointé par l’arbitre principal et c’est 2-1. Ce score qui restera intact en première mi-temps.

Il fallait donc voir un autre visage des verts s’ils souhaitaient prendre au moins un point. Dix minutes se sont écoulées en seconde période et Cossalter s’apprête à botter un coup franc. Celui-ci est magnifiquement bien tiré: 2-2. Revenus dans le match, les visiteurs sont finalement aux abonnés absents à la 81eminute. Romain Lognoul est à la retombée d’un corner, contrôle et place le ballon dans le petit filet d’Anthony Racz. Le stade exulte et le numéro 23 libère les siens. C’est donc un 6/6 des Xhorisiens face aux Hannutois.

Arbitre:Michaël Vitiello assisté par Geoffrey Dehalleux, Jean-Philippe Martin.

Cartes jaunes:Pere, Bernard, Lo Presti, Da Silva, Henrot, Lognoul, Rasquin

Buts:Lognoul (1-0, 10eet 3-2, 81e), Mack (2-0, 13e), Cossalter (2-1, 27eet 2-2, 55e).

XHORIS:Hoferlin, Meuleman, Da Silva (77eClajot), Mackels, Mack, Jacot, Lognoul, Lawarée, Lodonou (60eRasquin), Banneux, Colin (27eBernard).

HANNUT:Racz, Devierman, Geuns, Spadaro, Adrovic, Henrot, Lo Presti (46eVanderberg), Ouchan, Cossalter, Dhaeze (71eFormica), Père.