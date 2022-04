Fize s’impose de justesse sans se rassurer

Tout commence pourtant bien pour les visiteurs qui prennent l’avance dès la 9eminute: une frappe fizoise est mal captée par le portier local et Rovny est à la réception pour faire 0-1. On pense Fize parti vers un succès facile. Mais l’égalisation tombe un peu de la même façon que sur le but Fize: une frappe locale est mal réceptionnée par Firquet. Tibrea a suivi pour le 1-1. Fort heureusement, les Fizois ne gambergent pas longtemps. Et repassent devant assez vite. Eyckmans, auteur d’un gros match, conclut magnifiquement un corner de Rovny (1-2). Dans la foulée, c’est Grommen, qui a bien saisi sa chance ce dimanche après-midi, qui donne aux Fizois une avance logique et plus percutante avant la pause (1-3).

En seconde période, Fize joue un jeu dangereux: celui des occasions ratées. Les Villersois, orphelins, entre autres de Vandervost et Denruyter, s’offrent une flopée d’occasions qu’ils ne parviennent pas à concrétiser.Thomas Rovny, notamment, à l’occasion de tuer tout suspense à plusieurs reprises, mais il ne parvient pas, plus à tromper le portier de Pontisse qui sort, il faut le dire, aussi un gros match.Ledure a aussi le but du k.o. au bout du soulier, mais son lob ne fait pas plus mouche.

Les locaux ne sont pas très dangereux mais quand Sangare fait 2-3 à l’entrée du dernier quart d’heure, Fize se met à trembler un peu." Ben oui, avec un penalty cadeau ou autre, cela peut vite tomber et nous créer de gros soucis" avoua, peu rassuré, Thierry Deprez après la rencontre.Mais ce 3-3, qui aurait été injuste, ne tombe pas en la faveur des locaux qui ne méritaient pas mieux.Courte mais précieuse victoire de Fize donc qui, jeudi, devra relever ses manches face à une équipe d’Aubel d’un tout autre calibre.

Arbitre : Benlaymin El Baraka Halhoul.

Cartes jaunes : Sangare, Mentese, Rigo.

Buts : Rovny (0-1 9e), Tibrea (1-1 20e), Eyckmans (1-2 22e), Grommen (1-3 26e), Sangare (2-3 74e).

PONTISSE : Gendrrin, Sangare, Dongo, Bruzzese (58 Mentese), Vanheukelorm, Bonnano, Petit (58eYousfi), Tibrea, Penga, Alonso, Berber.

FIZE : Firquet, M.Renson, Ledure, Rovny, Gallina (86eRigo), Babitz, Eyckmans, Reuter, Damsin, Grommen (75eWagemans), B.Renson.