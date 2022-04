Cette fois, c’est sur les terres pas si faciles que cela de Jette que les Villersois ont imposé leurs vues.En réalité, tout s’est joué durant les 45 premières minutes. Fransolet ouvrait la marque après cinq minutes à peine (0-1) mais Somé surgissait 20 minutes plus tard pour rétablir la parité (1-1). Les Jettois se pensaient revenus dans la partie mais Warnant en plantait deux (Baccarella et Biatour pour signer le 1-2 puis le 1-3) avant le retour au vestiaire. Le break était fait et Warnant pouvait gérer son avance de deux buts durant le second acte. Encore un succès et encore un résultat positif pour les gars de Jaspart, costauds comme des taureaux en cette fin de saison et dont l’objectif sera, sans doute, de rester invaincus jusqu’au terme de l’actuelle campagne.Quelle folie cette saison pour eux!

Arbitre: Francesco Muratore.

Cartes jaunes: De Marée, Zeroual, Cavillot, Aharrh-Gnama.

Cartes rouges :

Buts: Fransolet (0-1 5e), Some (1-1 25e), Baccarella (1-2 37e), Biatour (1-3 44e).

JETTE: Bottequin, De Marée, Requejo (71eParent), Sylla, Nendaka, Camara, Ruiz (77eCortvriendt), Zeroual, Deville, Some, Nzayadiambu.

WARNANT: Bizimana, Debefve (86eMatriche), Cavillot, Dejoie, Mauclet, Timmermans, Baccarella, Biatour (70eScevenels), Aharrh-Gnama (60eMiezal), Fransolet, Mavuba.