Dylan Gilson s’en ira de Wanze/Bas-Oha en fin de saison

Âgé de 25 ans, celui qui peut évoluer comme arrière gauche ou flanc gauche est donc à la recherche d’un nouveau port d’attache. " Je recherche un club de Nationale, avec un beau projet, des ambitions, du beau football et une progression à la clé, explique Dylan Gilson.Que ce soit back ou flanc, peu m’importe, tant que je joue, que je puisse me montrer et progresser, c’est le principal."

Nul doute que le téléphone de l’ancien joueur de Verlaine risque de chauffer dans les jours à venir.